21 июня, 15:30

Абрамченко считает, что месторождения лития могут покрыть потребности России в этом сырье

Вице-премьер РФ отметила, что в РФ уже выдали лицензии на разведку и добычу на Колмозерском и Полмостундровском месторождениях лития в Мурманской области

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские месторождения лития могут полностью покрыть потребности промышленности страны в этом сырье. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства по вопросу обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми.

Абрамченко отметила, что в России уже выданы лицензии на разведку и добычу на Колмозерском и Полмостундровском месторождениях лития в Мурманской области. Она напомнила, что Колмозерское месторождение считается крупнейший по запасам лития в России и наиболее перспективным, также оно содержит запасы ниобия, тантала и бериллия.

Кроме того, как напомнила вице-премьер, по поручению Путина готовится к лицензированию Тастыгское литиевое месторождение в Тыве. "По оценкам экспертов эти месторождения полностью закрывают растущие потребности нашей промышленности в литиевом сырье", - сказала она.

Абрамченко также подчеркнула, что одной из приоритетных задач для правительства является максимальное ускорение процесса лицензирования месторождений дефицитных минералов и обеспечение необходимого объема геологоразведочных работ. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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