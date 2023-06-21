FAZ: медиаконцерн Axel Springer намерен заменить часть сотрудников на ИИ

По данным газеты, планируют сократить около 200 человек

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Германский медиаконцерн Axel Springer в рамках программы сокращения расходов на €100 млн планирует заменить некоторые должности в своих газетах, в частности в Bild и Welt, искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, сотрудники Bild узнали о планах сокращения в минувший понедельник из электронного письма, направленного от имени шеф-редакторов Марион Хорн и Роберта Шнайдера, а также руководителя группы Bild Клаудиуса Зенста и управляющего директора Кристофа Эк-Шмидта. В нем говорится, что будет уволено трехзначное число работников. Как узнала Frankfurter Allgemeine Zeitung, планируется сократить около 200 человек.

"К сожалению, придется расстаться также с коллегами, выполняющими те задачи, которые в цифровом мире могут заменить ИИ или технологии", - отмечается в письме. "Функций руководителей редакций, работников печатного производства, корректоров, секретарей и фоторедакторов в том виде, как они существуют сегодня, больше не будет", - сказано в нем. Как утверждается, с 1 января следующего года Axel Springer берет курс на "только цифровую" или же на "сначала цифровую, во вторую очередь печатную" стратегию. Кроме того, руководство концерна намерено сократить число региональных изданий Bild с 18 в настоящее время до 12.

О планах радикальных изменений в концерне председатель правления Axel Springer Матиас Дёпфнер объявил в конце февраля нынешнего года, но деталей он тогда не привел.

В настоящее время в концерне работают порядка 18 тыс. человек по всему миру. Среди них 3,4 тыс. журналистов, в основном в США. В настоящее время Axel Springer работает над тем, чтобы постепенно отказаться от печатных изданий и перейти на подачу информации в цифровом виде. Сейчас около 85% продаж и более 95% прибыли приходится на цифровой бизнес.