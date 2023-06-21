21 июня, 15:51

Нацбанк Украины снял запрет на обслуживание новых валютных кредитов

При этом сохраняется введенный 24 февраля 2022 года запрет на обслуживание кредитов, взятых до 20 июня 2023 года, если они не соответствуют определенным критериям

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) снял запрет на выплату процентов и основной суммы новых валютных кредитов, взятых за рубежом. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Отмечается, что смягчение валютного регулирования приурочено к конференции по восстановлению Украины, проходящей в Лондоне. При этом сохраняется введенный 24 февраля 2022 года запрет на обслуживание кредитов, взятых до 20 июня 2023 года, если они не соответствуют определенным критериям.

НБУ, в частности, разрешил гасить прежние кредиты стоимостью менее 12% годовых; трехлетние кредиты, если заемщик не покупает валюту на межбанковских торгах; а по долгосрочным кредитам разрешается начинать без выхода на межбанковские торги выплату процентов через три года после его получения и погашать основную сумму кредита - через 4 года.

Как отмечает издание, таким образом НБУ пытается привлечь иностранных кредиторов, не затрагивая при этом свои золотовалютные резервы, составляющие $37,3 млрд. 

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