Задолженность по зарплате в РФ на 1 июня составила 638,4 млн рублей

По данным Росстата, по сравнению с уровнем на начало мая общая сумма задолженности уменьшилась на 8,2%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2023 года составила 638,4 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало мая общая сумма задолженности уменьшилась на 8,2%, или на 57,1 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня текущего года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 164,2 млн рублей (25,7%), в 2022 году - 166,7 млн рублей (26,1%), в 2021 году и ранее - 307,5 млн рублей (48,2%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила на начало июня 2023 года менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 34,3%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 31,7%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,9%; строительство - 6,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 6,2%; добыча полезных ископаемых - 3,6%; транспорт - 2,1%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 1,3%; научные исследования и разработки - 1,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1,1%; образование - 0,7%.