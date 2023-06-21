Цены на бензин в России за неделю выросли на 18 копеек

По данным Росстата, дизель подорожал на шесть копеек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 июня 2023 года выросли на 18 копеек - до 51,94 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 16 копеек и составили 48,12 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 20 копеек, до 52,48 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 18 копеек и составила 62,92 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 58,27 рубля.

Рост цен на бензин отмечен в 72 субъектах РФ. Более всего он подорожал в республиках Тыва и Дагестан - на 2,6% и 2,3% соответственно. В то же время снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано Тверской области - на 0,1%.

В Москве и за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,09 до 49,59 рубля, марки Аи-95 - от 51,99 до 56,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,6 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 47,1 до 49,43 рубля, марки Аи-95 - от 51,5 до 54,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,59 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 12 по 18 июня вырос на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 844,5 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива вырос на 3,8% и составил 1,742 млн тонн.