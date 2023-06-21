Промышленные производители РФ в мае повысили цены на свои товары на 3,7%

По данным Росстата, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ в 2,2 раза, серебряные концентраты - на 36,2%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в мае 2023 года, по предварительным данным, выросли на 3,7% по сравнению с апрелем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ в 2,2 раза, серебряные концентраты - на 36,2%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 24,8%, коксующийся уголь - на 17,1%, газовый нестабильный конденсат - на 17%, легкоплавкие глины - на 16,6%, серебряные руды - на 13,9%.

Что касается обрабатывающих производств, существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов, так, на сжиженные пропан и бутан - на 54,2%, нефтяные кровельные битумы - на 23,5%, топочный мазут - на 21,7%, нефтяные дорожные и строительные битумы - 19,7% и 18,8% соответственно, бензин - на 18,7%, газовый стабильный конденсат - на 13,7%, судовое топливо - на 11,7%. При этом цены на брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) снизились на 22,1%, газообразные углеводороды, кроме природного газа - на 17,4%, газойли - на 12,3%.

В производстве химических веществ и продуктов, в частности, увеличились цены на соединения неметаллов с галогенами или серой - на 79,2%, фенолы - на 49%, ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений - на 47,8%, фенолоальдегидные прочие в первичных формах смолы - на 20,2%, гипохлориты, хлораты и перхлораты - на 17,2%, аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты - на 13,4%. В то же время отмечено снижение цен на дезинфекционные средства - на 31,7%, герметики - на 19,7%.

В производстве текстильных изделий цены на ткани из синтетических штапельных волокон стали выше на 5,8%, ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию - на 5,3%, хлопчато-бумажные ткани - на 4,3%.

Что касается производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросли цены на подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ - на 43,9%, косилки (включая режущие устройства для установки на тракторе), не включенные в другие группировки - на 15,1%, генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки - на 12,6%, топливные насосы, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы - на 12,1%.