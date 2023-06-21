Инфляция в России с 14 по 19 июня замедлилась до 0,02%

По данным Росстата, с начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,22%, с начала года - на 2,61%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 14 по 19 июня 2023 года составила 0,02%, следует из данных Росстата.

При этом с 6 по 13 июня в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,05%.

С начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,22%, с начала года - на 2,61%. В годовом выражении инфляция в РФ на 19 июня 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 3,04%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мясо кур - на 1,1%, на сахарный песок - на 0,7%, на мясные консервы для детского питания - на 0,6%, на фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис - на 0,2%, на свинину, мороженую рыбу, маргарин, стерилизованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, поваренную соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снизились цены на гречневую крупу - на 1%, на пшеничную муку - на 0,5%, куриные яйца, овощные консервы для детского питания, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,4%, на подсолнечное масло и сметану - на 0,3%, на сливочное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье - на 0,2%, на колбасы, пастеризованное молоко, черный чай, пшено и водку - на 0,1%.

Стоимость белокочанной капусты в России снизилась на 5,7%, помидоров - на 4,7%, в то же время морковь подорожала на 5,3%, а картофель - на 5%, следует из данных Росстата. За отчетный период репчатый лук подешевел на 2,5%, бананы - на 0,2%. Одновременно цены на столовую свеклу выросли на 3,5%, яблоки - на 1,4%, огурцы - на 0,6%. В среднем, по данным статистики, снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ составило 0,2%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,9%, корвалол - на 0,3%, левомеколь, эргоферон и поливитамины - на 0,1%. Цены на ренгалин снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,3%, спички - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Цены снизились на стиральные порошки - на 0,4%, на гигиенические прокладки, зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,5%, на обрезные доски и отечественные легковые автомобили - на 0,2%, на сигареты с фильтром, женские колготки - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,7%, на смартфоны - на 0,6%, на шампуни - на 0,5%, на телевизоры - на 0,4%, на кроссовки для детей - на 0,3%, на кроссовки для взрослых - на 0,2%, на мужские носки, спортивные костюмы и футболки для детей - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,1%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 1%, проживания в гостиницах 4 звезд и 5 звезд - на 0,7%, гостиницах 1 и 2 звезд, мотелях, а также путевок в санатории - на 0,6%, проживания в гостиницах 3 звезд - на 0,5%, хостелах - на 0,3%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России увеличилась на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,2%, мойка легковых автомобилей - на 0,1%.