Филиппины заявили о готовности нарастить импорт российской продукции АПК

Заместитель министра сельского хозяйства страны Агнес Кэтрин Миранда уверена, что приезд российской делегации будет способствовать дальнейшему укреплению торговых отношений

БАНГКОК, 21 июня. /ТАСС/. Филиппины готовы выстраивать с Россией взаимовыгодное партнерство с целью увеличения товарооборота продукции агропромышленного комплекса (АПК). Об этом в среду в Маниле заявила директор Бюро экспортного маркетинга Департамента промышленности и торговли Филиппин Бьянка Перл Сыкимте, которая выступила перед представителями российских компаний, экспортирующих продукцию АПК.

"У нас свыше 700 заводов, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Если Россия будет поставлять сырье, мы могли бы договориться о создании взаимовыгодного партнерства по поставкам на рынки уже готовых товаров", - сказала она.

Заместитель министра сельского хозяйства Филиппин Агнес Кэтрин Миранда выразила уверенность, что приезд российской делегации будет способствовать дальнейшему укреплению торговых отношений. По ее словам, Манила стремится к либерализации торговой политики, в том числе в отношениях с Россией. "Рост торговли в последние годы свидетельствует об этом. Сейчас мы работаем над расширением наших возможностей, чтобы компании могли укрепить взаимодействие", - заверила она.

Сопредседатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Торгово-промышленной палаты Сальвадор Салакуп отметил, что 99% спроса на молочную продукцию на Филиппинах покрывается за счет импорта. "Этим пользуются Новая Зеландия, Австралия, даже Нидерланды. Но мы хотим закупать молочные товары в том числе из России", - подчеркнул он, предложив наладить сотрудничество с филиппинскими производителями, чтобы выпускать на Филиппинах готовые товары по российским технологиям.

Деловая миссия российских экспортеров продовольствия на Филиппины организована Минсельхозом России и федеральным центром "Агроэкспорт". Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. Он указал на динамичное развитие двусторонних отношений в сфере торговли продукцией АПК, отметив, что в 2022 году товарооборот между странами увеличился на 14%.