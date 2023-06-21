Липецкие аграрии планируют в 2023 году собрать около 1,4 тыс. тонн садовой земляники

По словам губернатора Игоря Артамонова, интерес к выращиванию садовой земляники растет с каждым годом

ЛИПЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области в 2023 году планируют собрать около 1,4 тыс. тонн садовой земляники. Такой показатель превышает результаты 2022 года. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Около 1,4 тыс. тонн садовой земляники планируют собрать в этом году аграрии, причем не только крупные хозяйства, но и фермеры из разных районов", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что в прошлом году только в крупных хозяйствах было собрано 1,2 тыс. тонн садовой земляники. "В промышленных масштабах садовую землянику собирают в трех районах, уборочная площадь под садовой земляникой в регионе составляет более 130 га, сейчас получено уже более 160 тонн", - заметил Артамонов.

По словам губернатора, интерес к выращиванию садовой земляники растет с каждым годом, причем наибольшую активность проявляют именно фермеры, занимающиеся разведением ягоды как в открытом грунте и летних теплицах, так и в зимних теплицах.

"В этом году четыре фермера, выиграв грант "Агростартап", получат на реализацию проекта по выращиванию садовой земляники от 1,9 млн до 3 млн рублей, в прошлом году по этому направлению было выдано восемь грантов", - подчеркнул Артамонов. Также заняться садовой земляникой можно с помощью гранта на развитие семейных ферм и заключив соцконтракт. "Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", - заключил губернатор.