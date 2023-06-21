"Цифра брокер" вслед за Райффайзенбанком введет ограничения на вывод средств в евро

Ограничение не распространяется на вывод денежных средств в евро на счета в АО "Райффайзенбанк", а также на выводы денежных средств в иных валютах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Цифра брокер" с 3 июля вводит ограничения на вывод клиентских средств в евро на счета в российских банках (кроме Райффайзенбанка), а также в кредитных организациях ряда стран. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как пояснил брокер, решение связано с введением обслуживающим специальные брокерские счета "Цифра брокер" Райффайзенбанком ограничений на перевод денежных средств в евро.

Таким образом, с 3 июля поручения клиентов на вывод денежных средств в евро будут автоматически отклоняться, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Гибралтаре, Грузии, Иордании, Йемене, Казахстане, Киргизии, Конго, Марокко, Мозамбике, Молдавии, ОАЭ, Каймановых Островах, Панаме, Сенегале, Таджикистане, Танзании, Туркмении, Узбекистане, Филиппинах. Также операция будет невозможна, если получатель зарегистрирован в Гибралтаре, Иордании, Йемене, Конго, Марокко, Мозамбике, Мьянме, ОАЭ, Каймановых Островах, Панаме, Сенегале, Танзании или Филиппинах.

Ограничение не распространяется на вывод денежных средств в евро на счета в АО "Райффайзенбанк", а также на выводы денежных средств в иных валютах.

Ранее Райффайзенбанк сообщил, что с 3 июля 2023 года перестанет проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами.