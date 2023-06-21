В МЭР сообщили об ускорении годовой инфляции в РФ до 2,96%

Как заявили в ведомстве, за период с 14 по 19 июня рост цен замедлился до 0,02%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ за период с 14 по 19 июня 2023 года ускорилась до 2,96% с 2,87%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За период с 14 по 19 июня 2023 года рост цен замедлился до 0,02%. Год к году инфляция составила 2,96%. В секторе продовольственных товаров цены снизились на фоне продолжающейся дефляции на плодоовощную продукцию, а также отсутствия роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлого периода. В секторе услуг замедление роста цен продолжилось за счет возобновления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.