"Роснефть" в ближайшие месяцы нарастит объемы экспорта топлива в Монголию

Как сообщили в компании, это связано с плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Роснефть" в ближайшие месяцы нарастит поставки топлива в Монголию на фоне планового ремонта Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи, которую провели глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар.

"В связи с предстоящим плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов ПАО "НК "Роснефть", в ближайшие месяцы компания нарастит объемы экспорта топлива в Монголию", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, она компенсирует объемы нефтепродуктов, недопоставленные ранее из-за загрузки железной дороги в Монголии. "Стороны договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы", - сообщила "Роснефть".

В ходе встречи стороны обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества стран, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора, отмечает компания. "Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты", - говорится в сообщении.

"Роснефть" работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года, в общей сложности поставила в страну 13,7 млн тонн нефтепродуктов.