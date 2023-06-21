"Автотор" объявил о строительстве литейно-механического завода под Калининградом

Общая площадь цехов завода составит свыше 30 тыс. кв. м

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" объявил о строительстве литейно-механического завода в Калининградской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Автотор" объявляет о строительстве литейно-механического завода. <...> В рамках выполнения проектных работ произведены изыскания и подготовка территории к строительству. Первая свая будущего фундамента была установлена в присутствии руководства "Автотор" и дирекции завода", - говорится в сообщении.

Территория, планируемая к застройке, расположена рядом с промышленной площадкой компании "Экопэт" на Балтийском шоссе. Общая площадь цехов завода - свыше 30 тыс. кв. м. Согласно проекту, литейно-механический завод будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов. Планируется вся необходимая инженерная инфраструктура.

Комплекс литейно-механических производств является составной частью кластера автокомпонентов, который создается для реализации обязательств "Автотора" по созданию производства электромобилей, автомобилей с газовыми и гибридными силовыми установками, а также по созданию производств автокомпонентов в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного компанией с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области, отмечается в сообщении.

Металлургическое производство завода мощностью 5 тыс. тонн цветного литья в год и 10 тыс. тонн стального и чугунного литья в год позволит осуществлять алюминиевое, чугунное, медное, стальное, титановое литье, а также выпуск изделий из магниевых сплавов. "Создается собственное литейно-механическое производство - по сути, целый универсальный металлургический комплекс, аналогов которому на сегодняшний день нет не только в Калининградской области, но и в России", - сообщил технический директор завода Александр Богородицкий. Номенклатура продукции мехообрабатывающего парка будет включать несколько десятков наименований изделий самого разного назначения.

Проекты по созданию производств электромобилей и автокомпонентов направлены на ускоренное импортозамещение, внедрение транспорта на альтернативных видах топлива и выпуск высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства в соответствии со стратегическими задачами по развитию отечественного автомобилестроения. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей, добавили в компании.