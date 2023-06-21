21 июня, 16:54

Власти США подали в суд на Amazon в связи с ее программой подписки Prime

С точки зрения Федеральной комиссии США по торговле, корпорация "обманным путем вынудила миллионы потребителей невольно присоединиться" к программе Prime

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная комиссия США по торговле подала в суд на корпорацию Amazon в связи с ее программой подписки Prime.

Как сообщила в среду комиссия, иск подан в Западном округе штата Вашингтон. По мнению комиссии, Amazon предпринимает усилия по включению потребителей в программу Prime фактически без их согласия, при этом намеренно затрудняя процесс отказа от этой подписки. С точки зрения регулирующего органа, Amazon "обманным путем вынудила миллионы потребителей невольно присоединиться" к программе Prime. Решение о предъявлении иска было принято руководством комиссии единогласно, отмечается в пресс-релизе регулятора.

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. В 2014 году корпорация разработала виртуальный ассистент Alexa, а в 2018 году приобрела компанию, выпускающую систему обеспечения безопасности домов Ring Doorbell. В настоящее время Amazon является многонациональной технологической компанией, специализирующейся на интернет-торговле. Считается, что она входит в число крупнейших американских технологических компаний. 

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