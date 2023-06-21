В ООН заявили, что зерновая сделка в целом преследует гуманитарные цели

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что сделка служит не для изначально заявленной гуманитарной задачи удовлетворения потребностей беднейших стран, а для коммерческих целей

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Зерновая сделка, несмотря на то, что большинство транзакций по ней проходят на коммерческой основе, в целом служит гуманитарным целям поддержания низких цен на продовольствие в мире. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Основополагающей целью зерновой сделки является цель гуманитарная, - сказал он. - Утверждение о том, что большинство транзакций по зерну являются коммерческими, верно, однако эти транзакции помогают нам в достижении гуманитарной цели сохранения более низких мировых цен на продовольствие, а именно цен на зерно, что важно для экономической стабильности многих стран по всему миру".

Отвечая на вопрос, готова ли ООН к возможному прекращению действия зерновой сделки, Хак отметил, что ООН направляет все свои усилия, чтобы договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений и черноморская зерновая инициатива были продлены.

"Мы готовимся к тому, чтобы все было выполнено для продления как меморандума о понимании с Российской Федерацией, так и черноморской зерновой инициативы, - сказал Хак. - На это мы направляем все наши усилия".

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущем зерновой сделки, констатировал, что она не работает, а также отметил, что она служит не для изначально заявленной гуманитарной задачи удовлетворения потребностей беднейших стран, а для коммерческих целей. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что меньше 3% продукции по зерновой сделке попало в развивающиеся страны. Помимо этого, ситуация с частью пакетного соглашения, касающегося российских удобрений и продовольствия, вообще не сдвинулась с места, добавил Лавров.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта 2023 года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов.

Как заявил 17 мая президент Турции Тайип Эрдоган, зерновая сделка продлена на два месяца начиная с 18 мая. При этом турецкий лидер поблагодарил руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход.