Более 70 точек несанкционированной торговли закрыли в Подмосковье с помощью нейросети

Модель ИИ подключают к камерам, которые входят в систему "Безопасный регион"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 200 камер, к которым подключена нейросеть для мониторинга несанкционированной торговли, работают на территории Московской области. С их помощью удалось выявить и закрыть более 70 точек "стихийной торговли", сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С помощью камер видеонаблюдения в регионе выявляют факты несанкционированной торговли и устраняют нарушения. Искусственный интеллект (ИИ) для этих целей уже подключен к 200 камерам. Сейчас с помощью этой технологии уже выявлено более 100 точек "стихийной торговли", в 72 из них - продажи уже закрыты", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В министерстве уточнили, что пилотный проект по созданию модели искусственного интеллекта для обнаружения несанкционированной уличной торговли стартовал в феврале этого года. Модель ИИ подключают к камерам, которые входят в систему "Безопасный регион".

"Мы продолжаем работу по обучению искусственного интеллекта. Его обучают искать на видеокадре атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Несанкционированная уличная торговля может располагаться на газоне, автомобиле, прилавке. Все это модель ИИ учат распознавать. Нейронная сеть в рамках пилотного проекта выявляет точки несанкционированной уличной торговли с точностью 93%. После ближайшего обновления будет достигнута точность в 98,5%", - добавил Филимонов.