Товарооборот Согдийской области Таджикистана с регионами РФ в 2022 году составил $600 млн

Как сообщили в Душанбе, область налаживает взаимодействие с различными российскими регионами

ДУШАНБЕ, 21 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Согдийской областью Таджикистана и регионами России по итогам 2022 года составил $600 млн. Об этом сообщил председатель области Раджаббой Ахмадзода на встрече с заместителем министра экономики РФ Дмитрием Вольвачем, прибывшим в Худжанд во главе российской делегации, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В течение 2022 года обмен товарами и продуктами между Согдийской областью и регионами Российской Федерации составил более $600 млн", - сообщил Ахмадзода. Он отметил, что область, имея широкие возможности, налаживает взаимодействие с различными российскими регионами. "Несмотря на это, пока имеется много неиспользованных возможностей", - подчеркнул глава администрации. По его словам, предприниматели и ведущие компании РФ могут участвовать в реализации малых и крупных проектов в таких сферах, как создание производственных, перерабатывающих предприятий, в горно-металлургической, текстильной сферах, а также в освоении земель.

В свою очередь, Вольвач выразил удовлетворение процессом сотрудничества на разных уровнях. "Главная цель визита делегации направлена именно на укрепление партнерских отношений между предпринимателями России и Таджикистана", - подчеркнул он. Замминистра отметил, что российская сторона заинтересована в развитии отношений, реализация совместных проектов намечена на ближайшее будущее.

Делегация представителей госструктур и предпринимателей России прибыла в Худжанд для участия в 9-й Международной торговой ярмарке "Сугд-Экспо-2023", которая ежегодно проводится в этом регионе и стартует 22 июня. В мероприятии ожидается участие более 600 делегатов из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Страны-участницы представят свою продукцию. Кроме того, на полях выставки, которая продлится до 24 июня, состоится бизнес-форум.