В Петербурге заявили, что кластер поставщиков для судостроения на стадии проектирования

Центр судостроения будет находиться в Колпино, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Проект по созданию кластера поставщиков для судостроения в Петербурге вышел на активную стадию проработки. Об этом в среду сообщил ТАСС глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик на Международном военно-морском салоне.

"Он находится в активной фазе проектирования. Недавно мы проводили совещание с Объединенной судостроительной корпорации. Думаю, через 1,5 месяца контуры проекта будут более понятны. Центр судостроения будет находиться в Колпино", - сказал он.

По его словам, необходимо развивать кооперационные связи между предприятиями для обеспечения технологического и экономического суверенитета.

"Это символично, что в этом году Международный военно-морской салон проходит в Кронштадте, где зарождалось судостроение Петербурга. Перспективы развития отечественного судостроения исходят из нашего потенциала в научной и производственной сфере. Сегодняшняя выставка и те конференции, которые будут здесь проходить все эти дни показывают, что нужно наращивать кооперационные связи между предприятиями и нужно наращивать кооперацию в целом в стране в части идентификации судового оборудования", - сказал глава комитета.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.