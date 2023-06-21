В МВФ заявили, что события в мире вынудили экономику заняться созданием рабочих мест

Директор фонда Кристалина Георгиева указала на важность укрепления международного сотрудничества

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Кризисы, вызванные пандемией коронавируса и российско-украинским конфликтом, вынудили мировую экономику принять меры по созданию рабочих мест. Об этом заявила в среду в Марракеше информационному агентству Maghreb Arabe Presse директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она ознакомилась с ходом подготовки к совместному заседанию МВФ и Всемирного банка (ВБ), которое состоится в октябре текущего года в Марракеше.

"Оживление мировой экономики после двух потрясений, связанных с пандемией коронавируса и российско-украинским конфликтом, будет в центре обсуждения на ежегодной ассамблее МВФ и ВБ, запланированной на октябрь нынешнего года в Марракеше. Вызванная этими потрясениями ситуация вынудила мировую экономику принять меры по созданию рабочих мест", - сообщила Георгиева.

"Перед лицом последствий изменения климата, высокого уровня долга в некоторых странах, искусственного интеллекта, который представляет собой как возможности, так и риски, мир должен принять ряд вызовов", - продолжала она. Директор МВФ указала на важность укрепления международного сотрудничества. "Мы нужны друг другу больше, чем когда-либо", - добавила Георгиева, признав раздробленность в мире и наличие многочисленных противоречий между странами.

Как ожидается, в совместном заседании МВФ и ВБ в Марракеше примут участие более 15 тыс. делегатов, в том числе министры экономики и финансов, управляющие центральными банками стран-членов, а также представители гражданского общества, частного сектора, академических кругов и международных средств массовой информации.