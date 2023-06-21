В кабмине прокомментировали информацию о запрете пользоваться iPhone для работы

В правительстве заявили, что безопасность работы со служебными данными постоянно повышается

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники аппарата правительства России соблюдают определенные меры безопасности при работе со служебной информацией, в том числе это касается средств связи, заявили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в некоторых Telegram-каналах утверждалось, что в аппарате правительства теперь якобы запрещается пользоваться телефонами iPhone для работы.

"В аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе это касается использования сотрудниками аппарата всех средств связи", - отметили в кабинете министров, комментируя эти публикации.