21 июня, 18:34,
обновлено 21 июня, 18:37

В кабмине прокомментировали информацию о запрете пользоваться iPhone для работы

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В правительстве заявили, что безопасность работы со служебными данными постоянно повышается

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники аппарата правительства России соблюдают определенные меры безопасности при работе со служебной информацией, в том числе это касается средств связи, заявили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в некоторых Telegram-каналах утверждалось, что в аппарате правительства теперь якобы запрещается пользоваться телефонами iPhone для работы.

"В аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе это касается использования сотрудниками аппарата всех средств связи", - отметили в кабинете министров, комментируя эти публикации. 

© Информационное агентство ТАСС
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