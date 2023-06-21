Машины Honda в дилерские центры в РФ будут поставлять по параллельному импорту из КНР

Официальный дилерский центр Honda открылся в Санкт-Петербурге 21 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Автомобили японского концерна Honda будут поставляться в дилерские центры в России по параллельному импорту из Китая. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор компании "Мотор-плейс", которая наладила поставки, Михаил Плотников.

В среду официальный дилерский центр Honda открылся в Санкт-Петербурге, сообщал ТАСС.

"Можно сказать, что поставки автомобилей возобновил местный дистрибьютор, который завозит эти машины по параллельному импорту из Китая. Мы не поставляем автомобили непосредственно от компании, а работаем сейчас через наших партнеров в Китае", - сказал Плотников.

В марте 2022 года, когда сообщалось о решении автомобильного концерна Honda прекратить экспорт своей продукции в Россию, продажи компании на российском авторынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 42 штуки. Это на 70% меньше, чем в марте 2021 года. Всего в 2022-м компания реализовала 368 авто (минус 72% к показателю за 2021 года).

Еще в 2020 году российская дочерняя компания Honda "Хонда мотор рус" сообщала, что в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию. В заявлении компании говорилось, что такое решение продиктовано стратегией развития автобизнеса Honda, направленной на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автопромышленности.