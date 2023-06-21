В Калмыкии планируют создать племенной центр по калмыцкой породе крупного рогатого скота

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев заявил, что в регионе фиксируется стабильный рост поголовья сельхозживотных

ЭЛИСТА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Калмыкии при поддержке ученых Российской Академии наук (РАН) планируют создать в регионе селекционно-племенной центр по калмыцкой породе крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщили журналистам в министерстве сельского хозяйства республики в среду по итогам встречи с директором Прикаспийского аграрного федерального центра РАН Натальей Тютюма.

"В Калмыкии планируют создать селекционно-племенной центр по калмыцкой породе крупного рогатого скота. В реализации данного проекта планируется участие ФГБУ "Прикаспийского аграрного федерального научного центра РАН", в состав которого входит в качестве филиала Калмыцкий НИИ сельского хозяйства им. М. Б. Нармаева. Работа будет вестись в рамках КПНИ "Племенное разведение пород крупного рогатого скота мясного направления", - говорится в сообщении.

Как сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев, в регионе фиксируется стабильный рост поголовья сельхозживотных. Власти региона уделяют особое внимание качеству и продуктивности поголовья.

"Для продолжения популяции калмыцкой породы КРС нам необходим хороший генофонд, внедрение научных методов и технологий позволит улучшить работу в этом направлении. Развитие животноводства и его продуктивные качества, соответствующие требованиям экономики, находятся на особом контроле главы Калмыкии Бату Сергеевича Хасикова", - приводятся в сообщении слова Гаваева.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Калмыцкий госуниверситет работает в тесной связке с предприятиями Калмыкии. На его базе создана первая в России лаборатория по пересадке эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и искусственному осеменению, и ее продукция, отмечают эксперты, имеет высокий экспортный потенциал.

Мясо из степной республики известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами региона, оно ценится гурманами. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более 200 видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.