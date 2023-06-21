Минэнерго намерено сохранить доходность АЗС и не допустить роста цен топлива выше инфляции

Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России не считает текущий рост цен на АЗС существенным. Ведомство держит ситуацию на контроле и намерено не допустить роста стоимости топлива на заправках выше инфляции и одновременно сохранить доходность АЗС, сообщили ТАСС в Минэнерго, комментируя статистику Росстата по ценам на бензин.

"Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, Минэнерго держит ситуацию на контроле. В частности, ведется работа по недопущению резких изменений цен с учетом необходимости сохранения доходности АЗС для стабильности розничных цен и их повышения не выше инфляции", - отметили в Минэнерго.

"О существенном повышении розничных цен речи не идет. Рост цен у производителей бензина был связан с повышенным спросом в преддверии летнего сезона и периода плановых ремонтов НПЗ. Это сезонное событие", - добавили в министерстве.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 июня 2023 года выросли на 18 коп. - до 51,94 рубля за литр. Стоимость Аи-92 выросла на 16 копеек и составила 48,12 рубля за литр, средняя цена марки Аи-95 увеличились на 20 копеек, до 52,48 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 58,27 рубля. Рост цен на бензин отмечен в 72 субъектах РФ. Более всего он подорожал в республиках Тыва и Дагестан - на 2,6% и 2,3% соответственно.

В Минэнерго отметили, что с начала года цены на АЗС росли гораздо ниже, чем отпускные на НПЗ. При этом нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта.

"Кроме того, маржа АЗС остается на достаточном уровне, чтобы, сохраняя операционную деятельность, не допускать повышения цен на топливо для конечного потребителя. Поэтому на изменение розничных цен рост оптовых цен влияния не окажет", - подчеркнули в министерстве.