СМИ: выручка чешского производителя военной техники в 2022 году возросла в пять раз

Как сообщило агентство CTK, прежде всего это произошло благодаря поставкам продукции на Украину

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Выручка чешской компании по производству военной техники Excalibur Army в 2022 году возросла более, чем в пять раз, прежде всего благодаря поставкам ее продукции на Украину. Об этом сообщило в среду информационное агентство CTK.

Excalibur Army в прошлом году сгенерировала выручку в сумме 13, 506 млрд крон (около €570 млн). В 2021 году данный показатель составил 2, 497 млрд крон (примерно €109 млн). При этом чистая прибыль компании в годовом исчислении увеличилась в семь раз - с 221,8 млн крон (около €9,5 млн) в 2021 году до 1,656 млрд крон (примерно €67 млн) в прошлом году.

Excalibur Army, как проинформировало агентство, получила недавно контракт на модернизацию 100 танков Т-72 для ВСУ. Его финансирование осуществляют совместно США и Нидерланды. Руководство компании, исходя из ситуации на Украине, прогнозирует дальнейший рост спроса на свою продукцию.