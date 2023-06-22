Мишустин в Казани посетит авиационный завод и проведет совещание по самолетостроению

Премьер-министр должен встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг отправится с рабочей поездкой в Казань.

Как сообщила пресс-служба кабмина, председатель правительства посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, проведет совещание по вопросам самолетостроения и встретится с работниками предприятия. В графике Мишустина запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

Традиционно в ходе региональных поездок Мишустин посещает социальные и промышленные предприятия, общается с главами регионов, знакомится с планами развития. В этом году Мишустин уже побывал в Рязанской, Тюменской, Смоленской, Нижегородской областях, Карачаево-Черкесии, Ставропольском и Краснодарском краях. В частности, в Смоленске глава кабмина посещал авиационный завод.

Казанский авиационный завод основан в 1927 году. Предприятие является филиалом ПАО "Туполев" и занимается производством и ремонтом военных и гражданских самолетов этой марки.

О положении дел в авиапроме

В конце марта, выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин заявил, что Россия будет выпускать более 100 самолетов ежегодно с 2026 года, а все решения для финансирования отрасли приняты. Премьер тогда подчеркнул, что сейчас главное - не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий.

Глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что текущий парк самолетов в России составляет 1 288 единиц, из которых более 1 160 - пассажирские. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть потребность в текущих перевозках, отмечал министр.

Вместе с этим в России сейчас разрабатывается импортозамещенная версия самолета SSJ 100, которая получила название New (испытания самолета на российских двигателях начнутся осенью, сейчас идут испытания первой машины на франко-российских SaM146). Кроме того, готовится к серийному производству самолет МС-21. Первые шесть таких самолетов должны быть поставлены компаниям в следующем году.

Что касается широкофюзеляжных самолетов, то к первому полету готовится четырхдвигательный Ил-96-400М. Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность создания версии Ил-96 с двумя двигателями в будущем. ОАК ведет масштабирование производства Ту-214, ближайшие планы - увеличение производства самолетов до десяти штук в год к 2025-му.