В Светлогорске пройдет Международный янтарный форум

Участие в нем примут представители России, Китая, стран ЕАЭС и Персидского залива

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Представители российских регионов, Китая, стран ЕАЭС и Персидского залива примут участие в международном экономическом форуме, который пройдет в курортном Светлогорске Калининградской области с 22 по 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината госкорпорации "Ростех", который выступает организатором мероприятия.

"Международный янтарный форум - это знаковое событие регионального, федерального и даже мирового масштаба. Мы ждем гостей из Китая, стран Персидского залива, стран ЕАЭС, чтобы продемонстрировать им достижения российской янтарной отрасли, поделиться опытом и обсудить варианты сотрудничества", - заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Тема форума - "Вселенная янтаря". Организаторы будут знакомить гостей с возможностями применения янтаря, расскажут о задачах российской янтарной отрасли. Участники обсудят потенциал минерала как модного бренда, инструменты эффективных продаж на конкурентном рынке, экспорта янтарных изделий, привлечения кадров в отрасль, повышения доли продукции с высокой добавленной стоимостью и поиска новых бизнес-партнеров. Будут представлены достижения комбината. "Нам есть что показать - за 10 лет работы под эгидой Ростеха Калининградский комбинат сделал большой шаг вперед. Численность сотрудников выросла втрое - до 1 080 человек, добыча янтаря по отношению к 2016 году увеличилась в два раза и составляет 500-550 тонн ежегодно. С 2015 года в развитие комбината инвестировано 1,7 млрд рублей, на эти средства был модернизирован горнодобывающий комплекс Приморского карьера, обновлен парк спецтехники и создано современное ювелирное производство мощностью до 50 тонн", - отметил Евтушенко.

О программе форума

В рамках форума 22 и 24 июня состоится единственный в мире аукцион редких камней. В этом году на торги выставляется 70 лотов общим весом более 33 кг на сумму 16,9 млн рублей. Самыми дорогими станут камни-самородки весом от 1 кг, инклюзы с доисторическими вкраплениями и камни редкой капельной формой. Среди заявившихся на торги участников - представители России и Кувейта, уточнили в пресс-службе комбината.

В течение всех четырех дней форума будет работать выставка-продажа янтаря, на которой свои новые коллекции представят 33 переработчика. Пройдет конкурс профессионального мастерства по компетенции "Обработчик янтаря" с участием представителей янтарного комбината, частных переработчиков и студентов профильного учебного заведения. Специально для форума художники комбината разработали серьги и кольца с планетами из янтаря и подвески с янтарными инопланетянами. Гостей ждет развлекательная программа. Любой желающий сможет "добыть" свой образец янтаря в "филиале" Приморского карьера площадью 20 кв. метров перед театром эстрады "Янтарь-холлом", в который ежедневно будет добавляться 25 кг мелких фракций балтийского янтаря, будут работать мастер-классы по созданию образа с использованием янтарных украшений. Запланированы концерты и спортивные мероприятия.