В СП заявили, что Росаккредитация не выполнила план по доходам за 2022 год

Аудиторы сообщили, что существенные расхождения между плановыми и фактическими показателями доходов Федеральной службы по аккредитации носят системный характер

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) выполнила план по доходам за 2022 год всего на 58,3% от прогноза (37,7 млн рублей). Это связано с некорректным прогнозированием, говорится в опубликованном в четверг заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки.

"Прогноз доходов рассчитывался исходя из среднего количества составленных протоколов за три года, при этом фактически поступившие доходы сложились из взысканных штрафов по решениям судов", - пояснил на коллегии Счетной палаты аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в сообщении.

Аудиторы отметили, что существенные расхождения между плановыми и фактическими показателями доходов Росаккредитации носят системный характер.

"Формирование доходной части бюджета Росаккредитации происходит от уплаты штрафов по решению судов, проводится системная работа по взысканию дебиторской задолженности. Стоит отметить, что при формировании прогноза доходов по штрафам на 2022-2024 годы были использованы данные о количестве принятых к учету судебных решений за период 2018-2020 гг. Рост количества принятых судами решений в 2020 году (2018 год - 193, 2019 год - 201, 2020 год - 321, соответственно) привел к увеличению объема прогноза доходов на 2022 год. При расчете прогнозирования дохода была использована методика, согласованная Минфином России", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росаккредитации.

При этом расходы ведомства, по данным Счетной палаты, исполнены на 98,4% (975,6 млн рублей) от показателей сводной бюджетной росписи. Дебиторская задолженность за 2022 год уменьшилась с 573,3 млн до 252,3 млн рублей. С баланса была списана просроченная дебиторская задолженность в размере 324,8 млн рублей. Кредиторская задолженность уменьшилась за этот же период с 31,6 млн до 31 млн рублей.

В заключении Счетной палаты также указано, что порядок составления, утверждения и ведения программы внутренних аудиторских проверок Росаккредитации не соответствует нормативным правовым актам РФ. Эффективность внутреннего финансового аудита ведомства оценивается как низкая. Однако, по заявлению пресс-службы Росаккредитации, "нарушения внутреннего аудита, обозначенные в представлении Счетной палаты РФ, в основном носят методический характер и в настоящее время устранены".