Фонд содействия инновациям перевыполнил план по поддержке малых компаний

По данным Счетной палаты, вместо запланированных 107 проектов помощь получил 141

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям выполнил поставленный на 2022 год план по поддержке проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений на 131,8%. Об этом говорится в опубликованном заключении Счетной палаты России по итогам проверки.

"Целевой показатель по поддержке не менее 107 проектов малых предприятий достигнут - поддержан 141 проект (131,8%)", - указано в документе.

Фонд потратил на эти цели бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей.

Совокупные расходы в 2022 году составили 100% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью (17,6 млрд рублей).