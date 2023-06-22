В Приамурье планируют создать оптово-распределительный центр

О сроках реализации проекта пока не сообщается

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Оптово-распределительный центр (ОРЦ) по аналогии с крупнейшим на Дальнем Востоке и в Сибири ОРЦ "Приморский" планируют создать в Амурской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

"Такие хранилища соответствуют всем условиям для того, чтобы продукция оставалась в потребформе. Мы планируем такие центры, как в Приморье, развивать и дальше. Следующий центр будет открываться в Амурской области", - сказал он.

О сроках реализации проекта в Приамурье пока не сообщается. Запрягаев напомнил, что ОРЦ в Приморье находится между аэропортом Владивостока и самим городом. "Отличное место, нужно выбирать именно такие места. Плюс рядом с сельхозпроизводителями, которые могли бы использовать эти мощности и увеличивать свои посевные", - добавил он.

Резидент территории опережающего развития "Надеждинская" в начале мая 2023 года открыл в Приморском крае первую очередь оптово-распределительного центра мощностью более 30 тыс. тонн единовременного хранения продовольствия. ОРЦ "Приморский" предназначен для хранения, упаковки и распределения сельхозпродукции, также на его территории работают рынок, фудкорт и ярмарка для частных фермеров. По соглашению с КРДВ резидент вложил в проект более 1,3 млрд рублей.