Половина опрошенных частных инвесторов делают крупные и долгосрочные вложения

При этом респонденты активно практикуют рисковые стратегии, покупая акции компаний второго и третьего эшелонов, показало исследование

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Интерес россиян к долгосрочным и крупным вложениям снизился, лишь каждый второй готов инвестировать на срок от года и выделять на это свыше 100 тыс. руб. При этом граждане активно практикуют рисковые стратегии, покупая акции компаний второго и третьего эшелонов, следует из результатов опроса УК ПСБ.

Как показал опрос, каждый второй респондент не придерживается долгосрочных стратегий инвестирования. В частности, 30% готовы вкладываться в те или иные инструменты не более чем на полгода - год, 15% - максимум на три месяца, 4% - на месяц и 2% - на более короткие сроки. Инвестиции на срок один-три года рассматривают 30% респондентов, на срок от трех лет - 20%, подсчитали в компании.

Половина опрошенных предпочитают инвестировать не более 100 тыс. руб. в год (в частности, 26% - 50-100 тыс. руб., 23% - до 50 тыс. руб.). Еще 41% опрошенных инвестирует суммы в пределах 100-500 тыс. руб. (в частности, 26% - 100-300 тыс. руб., 15% - 300-500 тыс. руб.) и лишь каждый десятый - свыше 500 тыс. руб. (5% - 500 тыс. - 1 млн руб. и столько же - от 1 млн руб.).

Размер вложений растет с возрастом инвестора. Среди респондентов младше 23 лет больше всего тех (65%), кто выделяет на это не более 100 тыс. руб. По мере перехода в другие возрастные группы доля инвесторов с небольшими вложениями снижается до 44%.

Мужчины чуть чаще женщин инвестируют более крупные суммы. В частности, среди мужчин - больше рассматривающих инвестиции более чем на 100 тыс. руб. (среди женщин таковых меньше половины, среди мужчин - 54%) и на срок от года (среди женщин таковых 48%, среди мужчин - 51%). В то же время в части предпочтений по качеству акций заметных гендерных отличий не наблюдается: и мужчины, и женщины в одинаковой степени предпочитают "голубым фишкам" бумаги второго и третьего эшелонов. При этом женщины чаще склоняются в сторону акций второго эшелона (53% и 51% соответственно держат их в своих портфелях), а мужчины - в сторону третьего (12% и 10% соответственно).

О снижении интереса к долгосрочным инвестициям свидетельствует и недавно опубликованная статистика Банка России. По данным ЦБ, в сегменте доверительного управления (ДУ) с II квартала 2022 года происходил отток клиентов из массовых долгосрочных стратегий, в том числе ИИС, и приток клиентов в краткосрочные стратегии, инвестирующие в инструменты денежного рынка. По состоянию на конец IV квартала 2022 года объем портфелей клиентов ДУ составил 1,8 трлн руб. Из них 1,2 трлн руб. - портфели физлиц (+21% квартал к кварталу и +2% год к году). По данным ЦБ, доля клиентов со счетом менее 10 тыс. руб. выросла за год с 34% до 42%, тогда как доля клиентов с активами от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. снизилась с 39% до 34%.

Опрос проводился в июне, в нем приняли участие свыше 1,2 тыс. респондентов из числа неквалифицированных инвесторов.