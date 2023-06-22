21 июня, 23:30

ЦБ предложил запретить банкам отмечать за заемщика согласие на допуслуги

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Согласно поправкам Центробанка в законопроект о полной стоимости кредита, организации обяжут предоставлять клиентам возможность согласиться или отказаться от предлагаемых услуг, сообщают "Известия"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) России предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям предоставление дополнительных услуг при кредитовании с использованием заранее проставленных отметок в договоре о займе. Соответствующие поправки ЦБ подготовил ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.

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Как следует из поправок, банкам и финансовым организациям будет запрещено проставлять отметки в договорах о кредитовании на предоставление дополнительных услуг. Организации должны будут предоставить заемщику возможность согласия или отказа от предлагаемых услуг. В случае согласия клиента должно быть составлено отдельное заявление о предоставляемых услугах.

В документе подчеркивается, что предоставление допуслуг также будет возможно, если это фактическое условие для получения кредита. Кроме того, в заявлениях должна быть указана стоимость предоставляемых услуг.

В пресс-службе регулятора заявили изданию, что некоторые кредиторы не предоставляют заемщику возможность согласиться или отказаться от дополнительных услуг. "Мы также видим случаи, когда кредиторы не доводят до заемщиков информацию о возможности отказаться от таких услуг", - добавили в Центробанке.

В ЦБ выразили надежду, что такие меры позволят клиентам банков и финансовых организаций делать осознанный выбор. 

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© Информационное агентство ТАСС
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