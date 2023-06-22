22 июня, 00:42

Panasonic может начать поставлять Mazda аккумуляторы для электромобилей

Продукция японской корпорации будет обладать пятикратной энергоемкостью по сравнению с аккумуляторами, которые автоконцерн использует сейчас. Это существенно увеличит длительность поездок

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Корпорация Panasonic намерена в 2024 году начать снабжать автоконцерн Mazda своими аккумуляторами для электромобилей. Об этом в четверг сообщила газета Nikkei.

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По ее данным, продукция Panasonic будет обладать пятикратной энергоемкостью в сравнении с аккумуляторами, которые в данный момент использует автоконцерн, что значительно повысит длительность поездок электромобилей. Корпорация также рассматривает возможность создания совместного с Mazda предприятия по выпуску аккумуляторов. Кроме того, Panasonic изучает варианты сотрудничества с другими автопроизводителями, стремясь к 2030 году в четыре раза увеличить объем выручки в соответствующей области до отметки 2,5 трлн иен (около $17,6 млрд) и занять долю рынка, принадлежащую компании Tesla.

Ранее Nikkei сообщала, что японские компании занимают лидирующие позиции в мире по числу патентов, связанных с разработками твердотельных батарей, которые должны открыть новые возможности для развития электромобилей. Так, Panasonic зарегистрировал порядка 445 патентных заявок. 

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