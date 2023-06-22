В Новосибирской области сообщили о корректировке сроков ввода элеватора

Министр экономического развития региона Лев Решетников пояснил, что это связано с геополитической ситуацией, климатическими условиями, а также с трудностями с доставкой оборудования и материалов

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Сроки ввода элеваторного комплекса в Новосибирской области за 4,2 млрд рублей будут скорректированы из-за пандемии коронавируса, климатических условий и трудностей с поставками материалов. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Учитывая геополитическую ситуацию, общеэкономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сложные зимние климатические условия 2022-2023 годов, трудности с доставкой оборудования, материалов по железной дороге, ООО "Метелица" совместно с генподрядной организацией в настоящее время выполняет корректировку графика ввода объекта в эксплуатацию", - сказал он.

Ранее сообщалось, что модернизация Купинского элеваторного комплекса для хранения 165 тыс. тонн зерновых культур в Новосибирской области завершится не позднее 2023 года.

Решетников пояснил, что сейчас на площадке создан фундамент под силосы хранения, смонтированы плоскодонные и конусные силосы (емкости для хранения сыпучих материалов). Также выполнены работы по установке фундамента и монтажу металлоконструкций некоторых сооружений элеватора. Введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция. "На площадку поставлено и складировано все необходимое технологическое оборудование, металлоконструкции, инертные материалы для производства бетонных растворов на собственном бетонно-растворном участке", - добавил Решетников, уточнив, что затраты инвестора на проект составили 4,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее "Трансхимэкспорт" инвестирует 2 млрд рублей в увеличение мощностей хранения Купинского элеватора и строительство завода по производству масла и другой продукции. Соответствующее соглашение было подписано между компанией и правительством Новосибирской области в сентябре 2019 года в рамках форума "Технопром".