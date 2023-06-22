Павильон Приморья на Восточном экономическом форуме представит шесть тематических зон

Выставочное пространство раскроет значимость региона как транспортно-логистического узла, отметили в краевом правительстве

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Павильон Приморского края на выставке "Улица Дальнего Востока" в дни Восточного экономического форума (ВЭФ) будет состоять из шести тематических зон. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Шесть тематических зон будет представлено в павильоне Приморья, который расположится на улице Дальнего Востока. В выставочном пространстве гости восьмого Восточного экономического форума смогут узнать о главных краевых проектах в сфере туризма и культуры, спорта, промышленности, транспорта и логистики, науки и специальной военной операции (СВО), а также игорной зоны "Приморье". В 2023 году основная идея выставочного пространства - раскрытие возрастающей значимости Приморского края как транспортно-логистического узла", - говорится в сообщении.

О тематических пространствах

В зоне "Туризм и культура" будет находиться интерактивный бар, где для посетителей установят планшеты с приложениями дополненной реальности, с помощью которых можно будет ознакомиться с горнолыжным курортом в Арсеньеве, культурно-образовательным комплексом на острове Русском, музейным и театрально-образовательным комплексом на сопке Орлиное Гнездо, курортом "Приморье", всесезонным центром спорта, детского и семейного отдыха "Солнечная".

В тематической зоне "Спорт" через тачскрин с помощью 3D-статуэток ключевых фигур будут представлены спортивные объекты и проекты края. Если поставить фигурку на экран, можно будет увидеть краткую биографию человека и информацию о спортивном объекте, к которому он имеет отношение: система сама распознает, какая фигурка стоит на экране. Статуэтки людей могут быть заменены на здания или спортивную атрибутику.

В зоне "Промышленность" установят макет промышленного парка "Большой Камень", на который через проектор будет транслироваться графика. В момент выбора опции из меню запустится сценарий: на экране акцентируется область, в рамках которой демонстрируется выбранная опция, появляется анимационная графика, взаимодействующая с физическим макетом - подсвечиваются здания и сооружения, движется транспорт, появляются разъясняющие таблички, а в отдельной зоне демонстрируется графика с подробной информацией.

В тематическом пространстве "Транспорт и логистика" на панорамном экране зритель увидит стилизованную логистическую карту Приморского края, на которой можно выбрать объекты и о них раскроется подробная информация - тексты, графика, анимация.

Зона "Наука и СВО" будет представлена экспонатами научных разработок, IT-решений, программных обеспечений. Участникам форума продемонстрируют презентационные материалы и экспонаты ИНТЦ "Русский", Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, проекты "Русский карбон", "Прогресс", Центр комплексной реабилитации. В тематическую зону также войдет информация о проекте "Приморский старт", где разрабатывают беспилотные летательные аппараты и ведут разработки, которые можно применить в зоне СВО.

О форуме

ВЭФ проводится в Приморье ежегодно, его цель - содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2022 году ВЭФ посетили более 7 тыс. человек из 68 стран и территорий. Приморский край подписал 38 соглашений, призванных способствовать развитию в регионе транспортно-логистической сферы, сфер ЖКХ, образования, туризма, спорта и других.

В 2023 году форум пройдет с 10 по 13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на международные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие, ходе работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.