Социальный контракт будет доступен жителям новых регионов с 2024 года

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что переход на предоставление соцподдержки по российскому законодательству проходит в два этапа

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Социальный контракт станет доступен жителям новых регионов России с 1 января 2024 года, таким образом, в новых субъектах будет действовать полный перечень мер государственной социальной поддержки. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

"С 1 января 2024 года в новых регионах будет запущен социальный контракт. С 1 января 2023 года по 1 января 2024 года последовательно разворачиваются все федеральные меры государственной поддержки, которые есть в России", - сказал Котяков.

Министр напомнил, что переход на предоставление соцподдержки по российскому законодательству проходит в два этапа. Первый - до 1 января 2024 года, второй - с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года. Отдельно также урегулирован переходный период по пенсионному возрасту - он продлится до 1 января 2033 года. С начала текущего года в новых регионах выплачивается единое пособие, и действует программа маткапитала, а с 1 марта начался прием заявлений на получение российской пенсии.

"При этом сейчас меры поддержки действуют с определенными исключениями и особенностями - например, для оформления единого пособия не требуется переводить документы с украинского на русский язык, а ряд сведений берем не из государственных информационных систем, а из бумажных справок. От этих особенностей мы должны избавиться с 1 января 2026 года", - пояснил министр.

Он отметил, что во многом решение этой задачи сопряжено с информатизацией, и с тем, насколько продвинется наполнение государственных информационных систем необходимыми данными к указанному сроку. "Надеемся, что совместными усилиями мы этого добьемся", - заключил Котяков.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.