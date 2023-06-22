Парламент Казахстана принял закон о регулировании оборота сжиженного нефтяного газа

Нововведения предполагают передачу регулирования розничных цен от агентства по защите и развитию конкуренции министерству энергетики для формирования единой ценовой политики

АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон о поправках в законодательство по вопросам регулирования оборота сжиженного нефтяного газа (СНГ). Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Изменения в законодательство направлены на введение государственного регулирования розничных цен на СНГ, изменение порядка госрегулирования расценок при его оптовой реализации, уточнение и определение отдельных понятий. Документ предполагает внесение изменений и дополнений в предпринимательский кодекс и закон "О газе и газоснабжении".

"Устанавливается государственное регулирование предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки. Вводится обязанность осуществлять оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа для производителей сжиженного нефтяного газа через собственные эстакады налива производственных объектов сжиженного нефтяного газа", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

В рамках нововведений предполагается передача регулирования розничных цен от агентства по защите и развитию конкуренции министерству энергетики для формирования единой ценовой политики, в том числе в отношении регионов. Норма не носит императивного характера, ее применение будет обосновываться ситуацией на рынке.

Закон призван способствовать созданию прозрачной системы распределения сжиженного газа благодаря независимой процедуре получения данных о сопроводительных транспортных накладных, фискальных операциях и зарегистрированных резервуарных мощностях компаний-поставщиков. Также предусмотрены механизмы борьбы с перетоком СНГ в соседние страны и из областей Казахстана с низкой ценой в области с более высокой ценой.

После одобрения в Сенате закон по вопросам регулирования оборота сжиженного нефтяного газа поступит на подпись президенту Казахстана.