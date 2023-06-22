ЦППК получила премию за перевод билетной системы на российское программное обеспечение

Проект был отмечен экспертами CNews в номинации "Импортозамещение года в развитии IT-систем на транспорте"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) получила премию агентства CNews за перевод билетной системы на программное обеспечение (ПО) отечественного производства. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Компания получила награду "Импортозамещение года" агентства CNews. Этой премии традиционно удостаиваются наиболее успешные высокотехнологичные решения, разработанные и произведенные в России. В этом году экспертный совет отметил работу ЦППК по переводу билетной системы на отечественное программное решение "Астра линукс", - говорится в сообщении.

Билетная система компании за год обеспечивает проезд более полумиллиарда пассажиров ЦППК и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в 11 регионах страны и относится к объектам критической информационной инфраструктуры. Это значит, что к ней предъявляются повышенные требования по защищенности и независимости от зарубежных компонентов.

"Проект миграции билетной системы на российское ПО ЦППК начала в 2022 году совместно с компанией "Программный продукт". Уже сегодня ядро системы, состоящее более чем из 20 компонентов, работает на ОС (операционной системе - прим. ТАСС) "Астра линукс". Проект был отмечен экспертами CNews в номинации "Импортозамещение года в развитии IT-систем на транспорте", - добавили в пресс-службе.

Награду получили директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов и исполнительный директор компании "Программный продукт" Дмитрий Чурсин.

Отечественная система

"Наша билетная система создавалась семь лет назад на передовых зарубежных технологиях того времени, и в прошлом году было решено обновить ее основу. Мы решили поддержать российского производителя ПО. Так родился проект миграции на новую, отечественную платформу. Учитывая вызовы времени в компании создана программа проектов по импортозамещению, рассчитанная на два года. К этому процессу мы подходим очень взвешенно, так как в нем задействованы и системы, и наши пользователи - а это более 1,5 млн пассажиров в день", - сказал Евдокимов, чьи слова приводит пресс-служба ЦППК.

Как подчеркнули в пресс-службе, "Астра линукс" успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по первому, высочайшему, уровню доверия. Это единственная российская ОС, которая имеет набор сертификатов ФСТЭК России, ФСБ России и Министерства обороны России.

"Работая над ОС "Астра линукс", мы стремимся к тому, чтобы она была не только исключительно надежной и защищенной платформой, но и обладала тем набором функциональных возможностей, который актуален для клиентов. Мы рады, что ЦППК выбрала именно наш продукт, так как это означает, что безопасность, качество и удобство нашей ОС заслужили доверие одной из крупнейших пригородных железнодорожных компаний страны. Мы продолжим развивать операционную систему, повышать ее производительность и реализовывать другие улучшения, чтобы она соответствовала ожиданиям наших заказчиков. Мы готовы к дальнейшему взаимодействию и укреплению сотрудничества в проектах импортозамещения ЦППК и искренне поздравляем коллег с заслуженной наградой", - отметил директор по работе с ключевыми заказчиками ГК "Астра" Андрей Климов.

"Астра линукс" - сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации для стабильных и безопасных IT-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности, заключили в пресс-службе ЦППК.