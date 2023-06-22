Сальдо: движение по мостам между Херсонщиной и Крымом восстановят за несколько дней

По словам врио губернатора, в этом помогут строители из других регионов

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Мостовые переходы между Крымом и Херсонской областью, поврежденные при утреннем украинском ракетном ударе, восстановят за несколько дней, в этом помогут строители из других регионов РФ. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Уже сейчас сюда направлены из РФ, из Ростовской области специалисты, строители. Я уже сам как специалист инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней восстановлено будет движение привычное, то, которое было вот до сегодняшнего утра", - сказал он журналистам.