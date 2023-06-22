Прибыль предприятий Москвы выросла на 11% за I квартал года

Лидерами по приросту прибыли в I квартале 2023 года стали компании, занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими услугами

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число прибыльных предприятия в Москве в I квартале составило около 8,3 тыс., их прибыль выросла на 11%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий Москвы за I квартал 2023 года составила 2,5 трлн рублей, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом 2022 года. <…> Более 21% прибыли в первом квартале 2023 года обеспечили обрабатывающие производства - 521,4 млрд рублей. Еще 18% пришлось на торговые предприятия - 454,7 млрд рублей, в том числе 357 млрд в оптовой торговле. Третьей по объему прибыли отраслью стала финансовая сфера - 288,5 млрд рублей, или почти 12%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, также высокие показатели отмечаются среди организаций, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, - они получили прибыль в размере 256,3 млрд рублей, а также в области информации и связи - 250,9 млрд рублей. Больше всего прибыльных предприятий сконцентрировано в сфере государственного управления, где их почти 75%. В обрабатывающих производствах их доля доходит до 73,2%.

Как уточнили в пресс-службе, к прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы. По итогам I квартала 2023 года к прибыльным относилось около 8,3 тыс., или свыше 67% от более чем 12,4 тыс. крупных и средних предприятий Москвы. В выборку не включены государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

"Лидерами по приросту прибыли в I квартале 2023 года стали компании, занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими услугами. В этих областях получена прибыль в размере 147,4 млрд рублей - почти в 5,5 раза больше, чем в I квартале предыдущего года. При этом сильнее всего прибыль нарастили организации, занимающиеся сдачей в аренду машин и оборудования, туристические агентства и охранные службы", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Высокий темп роста прибыли продемонстрировали компании из сферы транспортировки и хранения, она выросла на 94% - до 208,6 млрд рублей, информации и связи - рост 84%, до 250,9 млрд рублей. Значительную динамику показали гостиницы и предприятия общественного питания, нарастившие прибыль на 67,8%, и финансовая сфера - на 30,3%.