22 июня, 06:55

Город Санья на Хайнане приступил к проведению летних акций с акцентом на семейном туризме

Cпециальные предложения будут действовать до конца августа

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань объявил об открытии серии летних акций, нацеленных на развитие семейного туризма. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

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По его сведениям, специальные предложения будут действовать до конца августа. Акции охватят как Санью, так и прилегающие к нему территории, где имеются многочисленные пляжи, базы отдыха и культурные достопримечательности, в том числе традиционные деревни. Церемония открытия сезона состоялась на территории зоны туризма, прилегающей к бухте Дадунхай - одному из популярных мест среди отдыхающих, в том числе из России.

Как рассказал главный инспектор Управления по развитию туризма города Санья Ли И, летние акции затронут и ресторанный бизнес. Гости Хайнаня смогут приобрести путевки с насыщенной спортивной программой, либо же исследовать остров, взяв напрокат трейлер. Любителям морепродуктов предложат посетить ряд мест, где им приготовят рыбные деликатесы на любой выбор.

По словам вице-мэра Саньи Хуан Синъу, власти будут внимательно следить за тем, чтобы мероприятия проводились с соблюдением всех норм безопасности. Как он отметил, администрация города "обеспечит туристам радостный и беззаботный отдых".

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых. 

Теги:
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