Город Санья на Хайнане приступил к проведению летних акций с акцентом на семейном туризме

Cпециальные предложения будут действовать до конца августа

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань объявил об открытии серии летних акций, нацеленных на развитие семейного туризма. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его сведениям, специальные предложения будут действовать до конца августа. Акции охватят как Санью, так и прилегающие к нему территории, где имеются многочисленные пляжи, базы отдыха и культурные достопримечательности, в том числе традиционные деревни. Церемония открытия сезона состоялась на территории зоны туризма, прилегающей к бухте Дадунхай - одному из популярных мест среди отдыхающих, в том числе из России.

Как рассказал главный инспектор Управления по развитию туризма города Санья Ли И, летние акции затронут и ресторанный бизнес. Гости Хайнаня смогут приобрести путевки с насыщенной спортивной программой, либо же исследовать остров, взяв напрокат трейлер. Любителям морепродуктов предложат посетить ряд мест, где им приготовят рыбные деликатесы на любой выбор.

По словам вице-мэра Саньи Хуан Синъу, власти будут внимательно следить за тем, чтобы мероприятия проводились с соблюдением всех норм безопасности. Как он отметил, администрация города "обеспечит туристам радостный и беззаботный отдых".

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.