Правкомиссия одобрила освобождение туроператоров от НДС

Источник ТАСС ранее сообщал, что законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об освобождении от НДС туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина. Ранее об этом сообщила газета "Известия".

"Законопроект рассмотрен и одобрен", - отметили в пресс-службе.

11 июня источник ТАСС сообщил, что законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил обеспечить принятие законодательных поправок, освобождающих туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских туров. Срок исполнения поручения, адресованного правительству, установлен до 1 июня текущего года. Льгота будет действовать задним числом с 1 января 2023 года и продлится до 30 июня 2027 года.