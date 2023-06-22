Московский НПЗ нарастил переработку нефти на 1-3%

По словам главы завода Виталия Зубера, предприятие выполняет свою главную задачу - стабильно обеспечивает регион качественным моторным топливом, снабжает керосином авиаузел Москвы, битумом - дорожную сферу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский НПЗ, который входит в структуру "Газпром нефти", намерен сохранить объем переработки нефти на уровне прошлого года. Сейчас же завод показывает рост этого показателя на 1-3%, сообщил в интервью ТАСС глава завода Виталий Зубер.

"Мы сохраняем объем переработки нефти и даже есть небольшое увеличение на уровне 1-3%", - сказал он, отвечая на вопрос, каких производственных показателей стоит ждать по итогам года.

По его словам, завод выполняет свою главную задачу - стабильно обеспечивает столичный регион качественным моторным топливом, снабжает керосином столичный авиаузел, битумом - дорожную сферу. Также строятся несколько новых объектов, которые выведут завод на новый технологический уровень, отметил Зубер.

"Мы завершили строительство нового терминала отгрузки топлива в железнодорожный транспорт. Сделали современный герметичный комплекс. Продолжаем строительство комплекса глубокой переработки. Он позволит перейти на безотходное производство и отказаться от выработки мазута. В этом году будет готова сопутствующая инфраструктура этого комплекса, которая будет снабжать его водой, электрической и тепловой энергией", - добавил он.

Зубер напомнил, что заводу в 2023 года исполнилось 85 лет. "Газпром нефть" же начала его модернизацию с 2011 года и обновила его более чем на 80%.

"Газпром нефть" уже инвестировала в его развитие 300 млрд рублей, и до конца 2025 года будет инвестировано еще 200 млрд рублей. При этом компания пристально отслеживает эффективную отдачу на каждый вложенный рубль, и по этому показателю у нас хорошие результаты", - подчеркнул глава завода.