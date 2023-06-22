ФАС одобрила приобретение "Завидово девелопмент" 40% уставного капитала "Завидово плаза"

По данным ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Завидово девелопмент" о приобретении 40% долей в уставном капитале "Завидово плаза". Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"ФАС удовлетворила ходатайство "Завидово девелопмент" о приобретении 40% долей в уставном капитале "Завидово плаза". В результате сделки приобретатель сможет распоряжаться 100% долей в уставном капитале курорта "Завидово", - отмечается в сообщении.

На данный момент компанией уже установлен контроль над "Завидово плаза", поскольку она владеет 60% долей в уставном капитале курорта, пояснили в ФАС. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что "Завидово девелопмент" обратилось в ФАС с ходатайством о приобретении 40% долей в "Завидово плаза". В ВЭБ.РФ сообщили изданию, что стратегия развития актива пока в проработке и сейчас его продажа инвестору не планируется.