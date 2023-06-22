Ресурса модернизированного Московского НПЗ может хватить еще на 50 лет

По словам главы завода Виталия Зубера, благодаря проектам модернизации у Московского НПЗ есть возможность гибко управлять производством

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ресурса работы Московского НПЗ, в модернизацию которого "Газпром нефть" с 2011 по 2025 годы вложила около 500 млрд рублей, может хватить еще на 50 лет, сообщил в интервью ТАСС глава завода Виталий Зубер.

"У любого изделия есть его остаточный ресурс. Наши объекты по бумагам рассчитаны на 20 лет. Однако мы строим так, чтобы их ресурса хватило как минимум еще на 50 лет. Самое главное богатство завода - это талантливый, профессиональный коллектив, который активно внедряет инновации, обновляет предприятие и смело смотрит в будущее", - заметил он.

Зубер добавил, что благодаря проектам модернизации у Московского НПЗ есть возможность гибко управлять производством. И продуктовая корзина, по его словам, может подстраиваться под те или иные запросы рынка.

"Сезонно мы выпускаем зимнее дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками, вплоть до арктического класса. Большим спросом пользуется битум, устойчивый к повышенным дорожным нагрузкам", - отметил он.