Российский рынок акций открылся слабым изменением биржевых индексов

Индекс Мосбиржи снизился на 0,07%, а индекс РТС вырос на 0,09%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,07%, до 2 817,3 пункта, индекса РТС вырос на 0,09%, до 1 058,69 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По данным биржи на 10:31 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,31% - до 2 810,62 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,2% - до 1 059,84 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи опускался на 0,07% - до 2 817,3 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 058,69 пункта (+0,09%).

По данным на 10:31 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,5%, до 83,56 рублей, евро находился на отметке 91,84 рублей (-0,17%). В то же время юань находился на уровне 11,613 рублей (-0,3%).