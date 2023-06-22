Московский инновационный кластер предложил более 2 млн кв. м площадей для аренды

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за время работы сервиса через него арендовали 65 тыс. кв. м площадей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общая площадь всех площадок, отобранных сервисом Московского инновационного кластера "Помещения в аренду", составляет более 2 млн кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Наш сервис уже более трех лет позволяет в короткие сроки найти требуемую площадку - за это время через него арендовали 65 тыс. кв. м площадей, а 157 технологических компаний разместили свое производство в Москве. Сервис "Помещения в аренду" помогает подобрать площади под различные потребности бизнеса и учитывает технические нюансы, важные для размещения определенного производства, будь то изготовление кислот или выпуск пищевой продукции. <…> На данный момент общая площадь всех отобранных сервисом площадок составляет более 2 млн кв. м", - сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, такой объем позволяет потенциальным арендаторам быстрее находить наиболее подходящие под их запросы помещения. Специалисты тщательно обрабатывают каждую входящую заявку и подбирают релевантные варианты из имеющихся предложений собственников промышленных площадок. При этом количество просмотров помещений не ограничено, а все услуги абсолютно бесплатны. Специалисты при необходимости бесплатно консультируют заявителей и помогают выбрать оптимальный вариант.

Уточняется, что в отличие от обычных порталов по поиску коммерческой недвижимости, сервис Московского инновационного кластера специализируется на подборе профильных арендаторов для собственников промышленных площадок. Кроме того, сотрудники сервиса самостоятельно ищут и пополняют базу данных актуальными объявлениями о сдаче помещений в аренду.

"Благодаря сервису удалось подобрать помещение для ведущего поставщика химических реактивов и лабораторного оборудования на российском рынке. Продукцию компании используют на фармацевтических, нефтеперерабатывающих, пищевых и других предприятиях. Она нуждалась в площадке, которая соответствовала бы всем нормам производства высокочистых минеральных кислот. Сотрудники сервиса нашли подходящее помещение в зеленоградском технопарке "Элма" в непосредственной близости к потребителям этой продукции - производителям микроэлектроники", - добавляется в материале.

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.