"Вкусвилл" договорился о продаже своих продуктов в отделениях "Почты России"

Согласно заявлению компании, на первом этапе продукция появится в 30 почтовых отделениях Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сеть "Вкусвилл" договорилась о продаже своих продуктов в отделениях "Почты России", на первом этапе пилотного проекта товары появятся в 30 почтовых отделениях в Москве, говорится в сообщении ретейлера.

"Почта России" и "Вкусвилл" запустили в Москве пилотный проект по продаже продуктов для здорового питания. На первом этапе они появятся в 30 почтовых отделениях столицы", - говорится в релизе.

В рамках сотрудничества ретейлера и почтового оператора на отдельных стеллажах появятся соки, батончики и вафли, а также бакалея из продуктовой линейки "Вкусвилла". "При необходимости ассортимент будет меняться или расширяться в каждом конкретном отделении, в зависимости от спроса", - отмечает сеть.

"В случае удачного опыта совместно с "Вкусвиллом" мы планируем расширить как географию, так и товарную сетку", - сказала управляющий директор по розничным продажам "Почты России" Оксана Вольф, слова которой приводятся в сообщении.

"Благодаря нашему партнерству у посетителей появится возможность совместить приобретение почтовых услуг и покупку вкусного перекуса в одном месте", - добавила в свою очередь руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами "Вкусвилл" Юлия Баринова.