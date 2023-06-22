Авиaкомпания Utair вдвое увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван

По словам президента компании Олега Семенова, особое внимание в увеличении полетов по популярным летним направлениям уделяют маршрутам из регионов

ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ввела дополнительный рейс из Тюмени в Ереван, количество полетов увеличилось до двух раз в неделю, сообщается в четверг на сайте авиакомпании.

"В июне авиакомпания ввела дополнительный рейс из Тюмени в Ереван и теперь выполняет полеты по этому маршруту два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Президент компании Utair Олег Семенов отметил, что особое внимание в увеличении количества рейсов по популярным летним направлениям уделяется маршрутам из регионов. "В июне запустили дополнительную частоту из Тюмени в Ереван", - отметил Семенов.

Всего в маршрутной сети авиакомпании более 120 направлений.