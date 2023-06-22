Роскачество вновь выявило признаки использования пальмового масла в молочной продукции

При этом в ведомстве отметили, что с внедрением электронной ветеринарной сертификации доля небезопасной и некачественной продукции на российском рынке снижается

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Производители молочной продукции исправляют проблемы, которые были выявлены в ходе исследований Роскачества, однако у некоторых торговых марок нарушения остаются - например, есть подозрения в использовании растительных жиров в молоке, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

Организация напоминает, что по итогам 2022 года молочная продукция была наиболее массовой группой по количеству исследований. При этом большое число нарушений было выявлено в таких категориях товаров, как сливочное масло (низкий ценовой сегмент; 95% торговых марок имели нарушения), сгущенное молоко (93% марок с нарушениями), ультрапастеризованное молоко (57%), сметана (51%) и пастеризованное молоко (40%).

"Роскачество провело спецпроект и повторно исследовало 27 товаров российского производства в этих пяти категориях, чтобы выяснить, действительно ли производители предприняли корректирующие мероприятиях, как обещали", - рассказали в пресс-службе.

Исследование показало, что 40,7% товаров в сегменте молочной продукции исправились (лучший показатель у сметаны - 75% исправившихся товаров), однако 16 торговых марок остались с прежними или новыми нарушениями. "Но большинство из них уже провели проверки и подали заявки на повторное исследование в следующем году", - заметили в Роскачестве.

Молоко и сгущенка

В 2023 году были повторно исследованы три торговые марки ультрапастеризованного молока с жирностью 3,2%. По результатам исследования, как сообщили в Роскачестве, в продукции ТМ "Мое любимое лето", "Молочный день" вновь обнаружены незаявленные фитостерины, что является нарушением техрегламентов. "Фитостерины указывают на то, что в молоко добавлены растительные жиры", - отметили в Роскачестве. Кроме того, у продукции "Молочный день", по данным организации, остались несоответствия по вкусу и запаху, а у марки "Мое любимое лето" они появились впервые.

"Только производитель ТМ "Просто молоко" серьезно подошел к исправлению прошлых ошибок. Теперь молоко этой марки не имеет растительных жиров в составе", - добавили в организации.

Что касается пастеризованного молока, в текущем году были вновь исследованы пять марок молока с жирностью 3,2%. По данным исследования, после изменений в производственном процессе одному производителю удалось существенно улучшить свой продукт: молоко ТМ "Дмитрогорский продукт" теперь претендует на Знак качества.

Кроме того, марки "Амка", "Ермолино", "Новая деревня" и "Молочный родник" теперь не имеют нарушений по микробиологическим показателям. "ТМ "Молочный родник" устранила фальсификацию своего продукта растительными жирами, хоть в целом качество молока осталось на низком уровне", - добавили в пресс-службе Роскачества.

Кроме того, повторно исследовано семь марок цельного сгущенного молока с сахаром 8,5%. "Только производитель ТМ "Главпродукт" серьезно исправил недостатки, и теперь его продукция может претендовать на Знак качества (вместо фальсификата с растительными жирами с недостаточной очисткой сырья и добавлением пектина и сорбиновой кислоты покупатель получит сгущенку из настоящего молока высокой очистки с высоким содержанием белка нужной вязкости и соответствующим вкусом)", - отметили в пресс-службе организации.

Товар марки "Карламанский" исправился, но опережающих стандартов Роскачества достичь не смог. Остальные пять торговых марок по-прежнему не соответствуют обязательным требованиям, указали в Роскачестве.

Масло и сметана

Помимо этого, были повторно исследованы четыре торговые марки сладко-сливочного несоленого масла "Крестьянское" 72,5%. "Несмотря на заявленные корректировки на производстве, ни одному из производителей не удалось произвести такие товары, которые бы соответствовали всем обязательным требованиям и повышенным требованиям СТО", - указали в пресс-службе организации.

Производитель продукции "365 дней" смог повысить безопасность своего продукта: в нем не выявлено нарушений по микробиологическим показателям. Производителю марки "Каждый день" этого сделать не удалось: в продукции обнаружены несоответствия по целому ряду показателей безопасности, включая дрожжи и плесень.

В двух марках "Деревенская буренка" и "МСК-Волжский" не обнаружены ранее выявленные фитостерины. "При этом выявлены отклонения триглицеридного состава жировой фазы, которые указывают на присутствие пальмового масла", - отметили в Роскачестве.

Организация указала, что исследование сметаны в прошлом году выявило проблемы: продукты имели нарушения по содержанию кишечной палочки и превышение по содержанию дрожжей и плесеней (в 28% исследованных товаров). В рамках спецпроекта повторно исследовано восемь торговых марок сметаны 20%.

"После корректировок в производственном процессе качество сметаны сразу шесть торговых марок стало заметно выше, и теперь на получение российского Знака качества претендуют "Просто Азбука", "Углече поле", "Из лавки", "Козельская (термостатная)", "Молочный фермер", "Полевское", - отметили в пресс-службе. Однако у двух марок сметаны остались превышения по содержанию дрожжей и плесеней, что не соответствует требованиям техрегламента - это касается продукции "Киржачского молочного завода", указали в Роскачестве.

Безопасность продукции растет

Роскачество отметило, что с момента внедрения электронной ветеринарной сертификации доля небезопасной и некачественной продукции на российском рынке снижается. "Так, если в 2018 году по результатам лабораторных исследований, проводимых в подведомственных учреждениях Россельхознадзора по всей стране, процент небезопасной животноводческой продукции оценивался в 6,7%, то в 2022 году это показатель равен 4,3%", - указали в организации.

С точки зрения видов продукции, безопаснее стали молочная и мясная продукция, мед и товары пчеловодства, а также корма и кормовые добавки, пояснили в пресс-службе.

"В 2018 году доля продукции, не соответствующей заявленному производителем качественному составу, в том числе фальсифицированной, составляла 16,1%, в 2022 году этот показатель равен 12,8%", - указали в Роскачестве, отметив, что серьезное снижение доли некачественной продукции за пять лет произошло на молочном и мясном рынках.