ГК "Мать и дитя" прекратила листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже

По информации компании, ее глобальные депозитарные расписки исключены из официального списка FCA и допуска к торгам на LSE с 22 июня 2023 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ГК "Мать и дитя" (MD Medical) прекращает листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании в четверг.

"Группа компаний MD Medical сообщает, что в соответствии с направленными заявлениями в адрес управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Лондонской фондовой биржи, глобальные депозитарные расписки компании исключены из официального списка FCA и допуска к торгам на LSE с 8:00 утра (Лондон) 22 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.